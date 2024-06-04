Jokowi Jalan-Jalan di Mal Balikpapan, Warga Rebutan untuk Swafoto

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani para menterinya jalan-jalan di Mal Balikpapan, Kota Balikpapan,Kalimantan Timur, Senin 3 Juni 2024 malam. Kedatangan Jokowi seketika bikin heboh pengunjung.

Tiba sekitar pukul 20.00 Wita, Kepala Negara terlihat santai dengan kaus putih lengan panjangnya dan menyempatkan makan malam di salah satu tempat makan yang ada di mal tersebut.

Salah satu momen yang paling dinantikan warga adalah saat Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk swafoto dengan masyarakat yang hadir. Bagi sebagian dari mereka, momen ini bahkan menjadi kado ulang tahun yang tak terduga.

