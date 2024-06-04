Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Jalan-Jalan di Mal Balikpapan, Warga Rebutan untuk Swafoto

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |09:18 WIB
Jokowi Jalan-Jalan di Mal Balikpapan, Warga Rebutan untuk Swafoto
Presiden Jokowi melayani ajakan swafoto dengan pengunjung Mal Balikpapan (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani para menterinya jalan-jalan di Mal Balikpapan, Kota Balikpapan,Kalimantan Timur, Senin 3 Juni 2024 malam. Kedatangan Jokowi seketika bikin heboh pengunjung.

Tiba sekitar pukul 20.00 Wita, Kepala Negara terlihat santai dengan kaus putih lengan panjangnya dan menyempatkan makan malam di salah satu tempat makan yang ada di mal tersebut.

Salah satu momen yang paling dinantikan warga adalah saat Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk swafoto dengan masyarakat yang hadir. Bagi sebagian dari mereka, momen ini bahkan menjadi kado ulang tahun yang tak terduga.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement