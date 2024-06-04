Penuhi Panggilan Polisi, Sekjen PDIP Hasto Ngaku Tak Kenal Pelapor

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut tidak mengenal pelapor dugaan kasus yang kini tengah dihadapinya di Polda Metro Jaya.

"Saya tidak kenal sama sekali. Terkait substansi nanti setelah kewajiban (memenuhi panggilan polisi) ini saya jalankan," kata Hasto saat tiba di Polda Metro Jaya, Selasa (14/6/2024).

BACA JUGA:

Dia hadir dengan sejumlah kuasa hukum dan barang bukti. Hal itu sesuai perintah penyidik Kamneg Ditkrimum Polda Metro Jaya yang memerintahkan hadir membawa sejumlah barang bukti.

"Iya lengkap semuanya karena di dalam surat panggilan ini. Saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung," jelasnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, berdasarkan surat undangan klarifikasi yang beredar dengan nomor B/13674/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, tertanggal 29 Mei 2024, pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto didasari adanya dua laporan polisi atau LP.

"Rujukan: Laporan Polisi Nomo LP/B/1735/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 26 Maret 2024; dan Laporan Polisi Nomor LP/B/1812/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 31 Maret 2024," tulis keterangan.