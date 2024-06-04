Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pj Gubernur Malut Dijadwalkan jadi Saksi dalam Sidang Abdul Gani Kasuba Cs

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |15:35 WIB
Pj Gubernur Malut Dijadwalkan jadi Saksi dalam Sidang Abdul Gani Kasuba Cs
A
A
A

JAKARTA - Persidangan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK) terus berlanjut.

Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu (5/6/2024) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate.

Dalam sidang tersebut, Jaksa KPK menjadwalkan menghadirkan lima orang saksi, mulai dari Pj. Gubernur hingga rektor.

"Untuk membuka peran dan perbuatan aktif Terdakwa Abdul Gani Kasuba dkk dalam penerimaan suap dilingkungan Pemprov Maluku Utara, Rabu (5/6) bertempat di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, Tim Jaksa akan hadirkan saksi-saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (4/6/2024).

Para saksi yang dimksud adalah, Pj Gubernur Malut, Samsuddin Abdul Kadir; Kepala BKD Prov Malut, Muhammad Miftah Baay; dan Inspektur Daerah Malut, Nirwan M.T Ali.

Kemudian, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Saiful Deni dan PNS, Idwan Asbur Baha.

Sekadar informasi, AGK menjalani sidang perdana kasus korupsi jual beli jabatan di Pengadilan Tipikor Ternate, Rabu (15/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189430//bupati_lampung_tengah_ardito_wijaya-5aO9_large.jpg
KPK Gandeng PPATK Telisik Aliran Suap Bupati Lampung Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189369//sidang_perdana_kasus_pemerasan_rptka_kemnaker-fxyn_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189322//pemerintah-LQh8_large.jpg
KPK Umumkan SPI 2025, Indeks Survei Penilaian Integritas Kemenag Capai Skors 72,63
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189286//kpk-G3Xk_large.jpg
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus K3 Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189248//kpk-YpZy_large.jpg
Terungkap, Bupati Lampung Tengah Ardito Terima Suap Rp5,7 Miliar Buat Lunasi Utang Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072//ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement