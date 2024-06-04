Heboh! Nikah Pakai Kostum Ultraman Taro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Sebuah pernikahan yang menjadi sorotan warganet di media sosial. Sang pengantin pria mengenakan kostum Ultraman saat resepsi pernikahan.

Pernikahan unik ini viral usai diunggah oleh akun TikTok @redrangerspenang. Dia merekam kerabatnya yang menjadi pengantin dan memakai kostum Ultraman saat berjalan menuju pelaminan.

Mohammad Zulhafize sang pengantin pria, mengaku membeli kostum Ultraman Taro dari Indonesia dengan harga RM2,000 atau sekitar Rp6,8 juta termasuk ongkos kirim.

Dia memesan kostum tersebut sejak berkenalan dengan istrinya, Nur Qayyimah Qhmad Rosli sekitar Juli 2023 lalu. Dia memakai kostum Ultraman saat resepsi pernikahan, sementara pada ijab kabul, Dia mengenakan busana tradisional Melayu.

Hafiz, sapaan akrabnya mengaku sebagai penggemar berat dari ultraman sejak kecil. dia juga sudah mengoleksi 10 kostum ultraman.

Dia mengaku merasa menemukan kecocokan dengan istrinya karena mempunyai minat yang sama. Keduanya bertemu pada saat acara cosplay anime. Bahkan sang istri juga sebagai sorang gamer.

Hafiz dan sang istri tak menanggapi komentar negatif dari warganet. Menurutnya, pernikahan dengan menggunakan kostum juga didukung oleh kedua pihak keluarga.

