Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Pemberian Konsensi Tambang Batubara dari Pemerintah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |16:14 WIB
Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Pemberian Konsensi Tambang Batubara dari Pemerintah
Din Syamsuddin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu M. Din Syamsuddin mengomentari soal wacana pemerintah memberikan konsensi tambang batubara kepada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

"Dengan husnuzon pemberian konsesi tambang batubara untuk Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka," ujarnya, Selasa (6/4/2024).

"Namun, hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan utk mengambil hati. Maka, suuzon tak terhindarkan," imbuhnya.

Sebagai warga Muhammadiyah, Din mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil dan Presiden Jokowi terhadap izin tambang itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. "Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem maker), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)," tutur dia.

Din Syamsuddin menceritakan sewaktu dirinya diminta menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban, yang sempat ditolaknya dua kali. Saat itu, lanjut Din, dirinya mempersyaratkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggulangi ketakadilan ekonomi antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di atas 60% dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.

"Tapi, Presiden menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik (political will). Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan (affirmative actions) dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu. Juga, agar mau menaikkan derajat satu-dua pengusaha Muslim menjadi setara dengan taipan," ujarnya.

"Hal demikian perlu agar kesenjangan ekonomi yang berhimpit dengan agama dan etnik tidak menimbulkan bom waktu bagi Indonesia (itulah salah satu alasan mengapa saya mundur dari jabatan tersebut)," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161/bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164578/rudy_ong-huaA_large.jpg
Rudy Ong Tiba di KPK, Tutupi Wajah hingga Merangkak Memasuki Gedung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164316/kejagung-KTwn_large.jpg
Persoalan Tambang Ilegal Disorot Prabowo, Kejagung Diminta Segera Bertindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/519/3156079/tambang-2ZDT_large.jpg
Bareskrim Bongkar Praktik Penambangan Ilegal di IKN, Kerugian Negara Ditaksir Rp5,7 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/337/3149680/polri-qbDM_large.jpg
Polri Bakal Umumkan Hasil Penyelidikan Tambang Nikel di Raja Ampat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/337/3147379/dpd_minta_polri_ungkap_dalang_di_balik_demo_pasca_pencabutan_4_izin_tambang_raja_ampat-CAJD_large.jpg
DPD Minta Polri Ungkap Dalang di Balik Demo Pasca Pencabutan 4 Izin Tambang Raja Ampat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement