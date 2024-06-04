Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buronan Nomor 1 Thailand Dideportasi, Bakal Dikawal 10 Anggota Polri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |16:18 WIB
Buronan Nomor 1 Thailand Dideportasi, Bakal Dikawal 10 Anggota Polri
Buron nomor satu Thailand dideportasi. (Foto: Rian Rizky)
JAKARTA - Buronan nomor 1 di Thailand, Chaowalit Thongduang akan dideportasi ke negara asalnya setelah 7 bulan kabur dan bersembunyi di Indonesia. Kepulangan buronan itu akan dikawal oleh 10 anggota Polri.

“Akan dikawal dengan 10 anggota Polri dari Bareskrim Polri, dari Polda Sumut dan Divisi Internasional,” kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti saat konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (4/6/2024).

Krishna menyebutkan, pemulangan Chaowalit itu menggunakan pesawat yang disiapkan oleh pihak Kehakiman Thailand.

“Pesawat didatangkan langsung dari Thailand dikenal dengan Kehakiman Thailand dan di dalamnya ada satu polisi Thailand dan sisanya 10 anggota Polri,” ujar dia.

Sebagai informasi, polri menangkap Chaowalit Thongduang di wilayah di wilayah Badung, Bali pada Kamis pagi, 30 Mei 2024.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti mengatakan, selama kabur dan bersembunyi di Indonesia, Chaowalit berpura-pura bisu.Diduga hal itu dilakukan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam berbahasa Indonesia.

Chaowalit Thongduang juga sengaja menyamar dan menggunakan KTP palsu bernama Sulaiman selama bersembunyi di Indonesia.

Halaman: 1 2
1 2
      
