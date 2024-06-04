Kasus Harun Masiku Kembali Dikebut, KPK Bakal Panggil Sekjen PDIP Pekan Depan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

Ia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM).

"Informasi dari teman teman penyidik, yang bersangkutan (Hasto) dimungkinkan di minggu depan akan dipanggilnya ya," kata Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/6/2024).

Terkait hari apa pemanggilan Hasto itu, Ali menyatakan belum mengonfirmasi ke penyidik. Pun termasuk surat pemanggilan sudah disampaikan atau belum.

"Memang kami belum mengonfirmasi kembali waktunya dan apakah surat panggilan akan sudah dilayangkan apa belum, tapi sudah diagendakan," ujarnya.

Perlu diketahui, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR.