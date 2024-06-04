Kejari Jaksel Kembali Banting Harga Rubicon Mario Dandy karena Tak Laku, Kini Ada di Harga Rp600 Juta

JAKARTA - Kejari Jakarta Selatan kembali melelang mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandy Satrio untuk ketiga kalinya, yang mana harganya semakin turun menjadi Rp600 juta.

Mobil Jeep tersebut dilelang selama sepekan lamanya lantaran hingga kini belum ada yang minat untuk membelinya.

"Kita coba limit yang terbaik lah Rp600 juta per hari ini. Ini lelang yang ketiga kalinya, mulai tanggal 4 Juni sampai 11 Juni 2024 mendatang, nanti kita tunggu saja. Saya pengennya sebelum September 2024 sudah selesai, kita cari harga terbaik," ujar Kepala Kejari Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo pada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, hingga kini, Mobil Jeep yang disita dari Mario Dandy dengan nama pemilik Ahmad Saefudin itu belum kunjung diminati oleh pembeli. Maka itu, Kejari Jaksel kembali melakukan pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV selama sepekan lamanya.

"Di penilaian itu ada limit batas dan limit atas, cuman kan saya berfikir ini nanti hasil lelangnya kita serahkan kepada korban, tentunya Jaksa sebagai eksekutor mencarikan harga terbaik untuk korban," tuturnya.

Haryoko menambahkan, Kejari Jaksel memiliki batas bawah atas harga mobil Jeep tersebut, hanya saja hingga kini belum ditetapkan. Pasalnya, pihaknya ingin mencari harga terbaik dahulu demi menghargai korban David Ozora yang bakal menerima uang hasil penjualan mobil itu untuk mewujudkan rehabilitasi sesuai putusan pengadilan.

"Semakin tinggi (harga) lelang yang didapatkan kan untuk korban semakin baik, kami tak mau menyerah untuk melepas Rubicon itu dengan harga murah. Semuannya (hasil penjualan Rubicon), tidak dikurangi sepeserpun kecuali pajak-pajak kalau memang ada pajak atau pungutan resmi, hasil lelang itu kita serahkan semuannya ke korban," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)