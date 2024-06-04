Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Pelaku Jual Beli Senpi ke KKB di Depapre

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 menangkap pelaku jual beli senjata api ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan, pelaku berinisial MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di Distrik Depapre.

"Dapat kami menjelaskan bahwa MO bertujuan menjual 1 pucuk senjata Api pendek kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap I Tabi," kata Faizal Ramadhani kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Di sisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan, MO ditangkap bersama barang bukti berupa satu pucuk senjata api pendek, sejumlah uang tunai dan kartu ATM.