Jokowi: Investasi di IKN Adalah Membeli Masa Depan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya investasi dalam pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) sebagai langkah menuju masa depan yang lebih baik.

Menurutnya, investasi di IKN merupakan membeli masa depan. "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," kata di Kawasan IKN Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Oleh sebab itu, Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN. Presiden juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan apresiasi atas komitmen dari PT Astra Internasional dalam membangun Astra Biz Center, yang merupakan kompleks layanan terintegrasi yang akan melayani 11 merek perusahaan dari grup Astra. "Ini akan mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi di kawasan ini," kata Presiden.