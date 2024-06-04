Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertanyakan Program Tapera, Iqnal Wibowo: Maksimalkan Saja Program Rumah Subsidi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |19:58 WIB
Pertanyakan Program Tapera, Iqnal Wibowo: Maksimalkan Saja Program Rumah Subsidi
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo, Iqnal Shalat Sukma Wibowo menjelaskan pemerintah lebih baik memaksimalkan program rumah subdisi.

Hal itu diutarakan saat ia merespon kebijakan potongan tabungan perumahan rakyat (Tapera) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahub 2024. Ia menyebut kebijakan itu justru membuat rakyat sengsara.

Kebijakan potongan Tapera sebesar tiga persen menurutnya memberatkan mengingat potongan bagi para pekerja sudah banyak.

"Jadi menurut saya pemerintah sudah punya produknya rumah subsidi, itu yang dimaksimalkan," tutupnya.

Iqnal pun bertanya-tanya sampai kapan kebijakan memotong upah sebesar tiga persen itu mampu memenuhi harga rumah. Apalagi, harga rumah juga ikut naik seiring berjalannya waktu.

"Kalau seandainya gaji saya 10 juta dipotong 3 persen itu 300 ribu per bulan, dikali setahun itu 3.600.000, terus harus dikalikan berapa untuk mendapatkan rumah? Contoh 100 tahun baru 360 juta sedangkan rumah itu naik terus," jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
