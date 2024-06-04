Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Sebut Thailand Bakal Operasi Besar-besaran Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |20:31 WIB
Fredy Pratama (Foto: istimewa)
Fredy Pratama (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol Krishna Murti menyebutkan pihaknya terus menjalin komunikasi yang ketat dengan otoritas Thailand untuk memburu gembong narkoba Fredy Pratama di negara Gajah Putih itu.

Krishna mengungkapkan, otoritas Thailand akan melakukan operasi besar-besaran dalam memburu Fredy Pratama.

“Ini bagian dari komitmen pemerintah Thailand langsung kepada saya sampaikan dari Perdana Menterinya, Menteri Kehakimannya, Kepala Polisinya, mereka akan melakukan operasi besar-besaran terhadap buronan kita yang sudah lama kita minta untuk dipulangkan, dicari dan ditangkap,” kata Krishna Murti, Selasa (4/6/2024).

Dia menuturkan, Polri mengirimkan 10 anggotanya dari Hubinter dan Dittipidnarkoba Polri untuk mengawal kepulangan buronan nomor 1 di Thailand Chaowalit Thongduang.

10 anggota Polri itu, kata Krishna, akan berkoordinasi dengan otoritas atau Kepolisian Thailand terkait operasi penangkapan Fredy Pratama.

“10 anggota kami yang berangkat ke Thailand nanti juga akan mengkomunikasikan upaya buronan besar. Kita mohon doa restu, karena itu adalah jaringan yang kuat di Indonesia,” ujar dia.

Diketahui, buronan nomor 1 di Thailand, Chaowalit Thongduang resmi dideportasi ke negara asalnya dari Indonesia setelah tujuh bulan kabur dan bersembunyi di Indonesia.

“Akan dilakukan proses pemulangan melalui mekanisme police to police cooperation yaitu menggunakan instrumen pelanggaran imigrasi, sehingga yang bersangkutan di deportasi,” kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti saat konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (4/6/2024).

Telusuri berita news lainnya
