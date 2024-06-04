Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Moeldoko Sebut Pembangunan IKN Bakal Terus Libatkan Banyak Sektor

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |20:38 WIB
Moeldoko Sebut Pembangunan IKN Bakal Terus Libatkan Banyak Sektor
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko, mendukung Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) mewujudkan ide konsorsium Gerakan Bangun Nusantara (Gerbangtara).

Konsorsium itu diisi oleh kalangan lintas generasi untuk menyumbang ide untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Gerbangtara adalah sebuah gerakan partisipasi, representasi dan kolaborasi warga negara membangun Ibu Kota Nusantara,” kata Moeldoko, dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

Konsorsium Gerbangtara menggelar pertemuan dengan Kepala Staf Presiden, di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/6). Moeldoko berharap Gerbangtara menjadi mitra strategis pemerintah untuk membangun IKN.

“Saya harap bukan hanya berhenti di workshop capacity building tapi juga membentuk citizen committee yang inklusif yang bisa jadi mitra strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara,” katanya.

Moeldoko melihat ada hal menarik dalam Konsorsium Gerbangtara. Baginya, Gerbangtara membuat pembangunan IKN melibatkan berbagai sektor anak-anak bangsa.

“Pelibatan lintas sektor penting dilakukan untuk menumbuhkan keterlibatan, kecintaan, dan kebangaan membangun IKN, terutama pembangunan yang melibatkan local champion atau local strongmen di kota-kota mitra IKN,” katanya.

Diketahui, pembangunan fisik IKN akan selesai dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun mendatang. IKN pun menjadi salah satu bagian untuk mewujudkan program Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan IKN tidak hanya sebulan atau dua bulan berjalan, melainkan perlu waktu yang panjang. Untuk itu perlu digaungkan semangat pembangunan yang melibatkan semua pihak,” ujarnya.

Topik Artikel :
Pembangunan IKN IKN Moeldoko
