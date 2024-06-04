Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa KPK Berencana Hadirkan Ahmad Sahroni dan Anak SYL jadi Saksi di Ruang Sidang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |20:45 WIB
Jaksa KPK Berencana Hadirkan Ahmad Sahroni dan Anak SYL jadi Saksi di Ruang Sidang
A
A
A

JAKARTA - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai saksi di ruang sidang dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dua anak buahnya besok, Rabu (5/6/2024). Selain Sahroni, Jaksa juga akan menghadirkan anak SYL, Indira Chunda Thita.

"Informasi dari teman-teman JPU, memang betul besok dihadirkan saksi Pak Ahmad Sahroni," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (4/6/2024).

Ahmad Sahroni akan menjadi saksi dari luar berkas perkara bersama pemilik Suita Travel, Harly Lafian dan Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

Kemudian, Jaksa KPK juga akan menghadirkan anak SYL yang juga merupakan anggota DPR RI, Indira Chunda Tita dan GM Media Radio Prambors / PT Bayureksha, Dhirgaraya S. Santo.

"Ya termasuk betul anaknya ya itu kan sempat belum hadir, besok diberi kesempatan," sambungnya.

Perlu diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta sebagi tersangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189430//bupati_lampung_tengah_ardito_wijaya-5aO9_large.jpg
KPK Gandeng PPATK Telisik Aliran Suap Bupati Lampung Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189369//sidang_perdana_kasus_pemerasan_rptka_kemnaker-fxyn_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189322//pemerintah-LQh8_large.jpg
KPK Umumkan SPI 2025, Indeks Survei Penilaian Integritas Kemenag Capai Skors 72,63
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189286//kpk-G3Xk_large.jpg
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus K3 Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189248//kpk-YpZy_large.jpg
Terungkap, Bupati Lampung Tengah Ardito Terima Suap Rp5,7 Miliar Buat Lunasi Utang Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189072//ott_kpk-tz0j_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement