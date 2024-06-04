71 Warga Bogor Keracunan Makanan, Polisi Gali Informasi

BOGOR - Polisi masih mendalami dugaan keracunan makanan massal yang menimpa 71 orang di wilayah Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Beberapa warga pun telah dimintai keterangan terkait kejadian ini.

"Dari warga beberapa sudah ada yang kami tanyakan. Bukan diperiksa ya. Dari kami sudah ada beberapa menanyakan kepada warga yang mengalami sakit dan tanyakan juga ke warga sekitar, termasuk yang masak dan semuanya. Alhamdulillahh sudah kita dapatkan informasinya," kata Kapolsek Bogor Selatan Kompol Diana Susilowati, Senin (3/6/2024).

Dari hasil keterangan yang didapat, diketahui memang mereka usai mengkonsumsi makanan yang sama yakni dalam acara haul salah satu warga.

"Kebetulan kegiatannya adalah haul meningalnya suami dari salah satu warga. Itu sudah setiap tahun mengundang warga," ungkapnya.

Terkait penyebab kejadian ini, pihaknya menyerahkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. Karena, masih sedang dalam penanganan pihak medis.

"Sampai saat ini kita belum bisa menentukan ini keracunan atau seperti apa. Karena yang bisa menentukan keracunan makanan atau yang lain nanti dari Dinkes, Dinkes yang menangani," tandasnya.