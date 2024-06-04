Kronologi Polisi Dibacok Celurit 3 Pemuda saat Hendak Bubarkan Tawuran di Jakbar

JAKARTA - Anggota Tim Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya berinisial MN harus mendapatkan tiga jahitan usai terkena bacokan dari tiga pemuda saat hendak membubarkan tawuran di depan Puskesmas Gang Kesehatan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

“Partama bukti visum et repertum korban yang mengalami luka di bagian lengan kiri atas, sehingga dia harus di bawa ke rumah sakit RSUD Kembangan dengan 3 jahitan,” kata Kapolsek Kembangan, Billy Gustamo Barman kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Billy menjelaskan, pembacokan terhadap anggota polisi berinisial MN itu terjadi pada Minggu 2 Juni 2024 sekira pukul 03.20 WIB. Saat itu, kata dia, korban MN sedang berpatroli.

