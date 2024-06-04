Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas Tol Jakarta-Tangerang Padat, Contraflow Diberlakukan

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |09:04 WIB
Lalu Lintas Tol Jakarta-Tangerang Padat, Contraflow Diberlakukan
Tol Jakarta-Tangerang (Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga mengabarkan bahwa sejumlah ruas jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) mengalami kepadatan katena volume kendaraan yang tinggi yang mengarah menuju Jakarta.

"Tol_Janger Kunciran KM 13 - Karang Tengah Barat KM 11 arah Tomang PADAT, kepadatan volume lalin. Karang Tengah KM 09 - Meruya KM 06 arah Tomang PADAT, kepadatan volume lalin," tulis akun X PT Jasamarga, dikutip Selasa (4/6/2024).

Jasamarga juga memperingati para pengendara di Tol Janger untuk hati-hati karena akan ada pemberlakuan contraflow dari arah Kebon Jeruk setelah underpass Tomang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180/lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186516/rekayasa_lalu_lintas-yzGH_large.jpg
Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183468/lalu_lintas-E4cu_large.jpg
Raja Yordania Bertemu Presiden Prabowo, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180202/demo_guru-U1pF_large.jpg
Ada Demo Guru, Jalan Sekitar Patung Kuda Arah Kedubes AS Jakpus Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179120/pengalihan-xoBX_large.jpg
Catat! Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/338/3171334/rekayasa-ukt7_large.jpg
Catat! Dishub DKI Rekayasa Lalin Imbas Panglima TNI Run di CFD Sudirman-Thamrin Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement