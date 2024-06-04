Lalu Lintas Tol Jakarta-Tangerang Padat, Contraflow Diberlakukan

JAKARTA - PT Jasamarga mengabarkan bahwa sejumlah ruas jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger) mengalami kepadatan katena volume kendaraan yang tinggi yang mengarah menuju Jakarta.

"Tol_Janger Kunciran KM 13 - Karang Tengah Barat KM 11 arah Tomang PADAT, kepadatan volume lalin. Karang Tengah KM 09 - Meruya KM 06 arah Tomang PADAT, kepadatan volume lalin," tulis akun X PT Jasamarga, dikutip Selasa (4/6/2024).

Jasamarga juga memperingati para pengendara di Tol Janger untuk hati-hati karena akan ada pemberlakuan contraflow dari arah Kebon Jeruk setelah underpass Tomang.

