Ini Penampakan Chaowalit Thongduang Buronan Nomor 1 Thailand Sebelum Dideportasi

JAKARTA - Buronan nomor 1 di Thailand, Chaowalit Thongduang akan dideportasi ke negara asalnya setelah 7 bulan kabur dan bersembunyi di Indonesia. Dia akan dipulangkan via Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Pantauan di lokasi, Chaowalit dibawa terlebih dahulu ke Polres Bandara Soetta sebelum diterbangkan. Terlihat, Chaowalit tiba sekira pukul 12.17 WIB dengan mobil tahanan dan iring-iringan mobil polisi.

Setibanya di Polres Bandara, terlihat ia menggunakan rompi berwarna oranye dengan kondisi tanggan terborgol. Selain itu, tampak ia dikawal ketat oleh anggota kepolisian.

Sebagai informasi, Polri menangkap Chaowalit Thongduang di wilayah di wilayah Badung, Bali pada Kamis pagi, 30 Mei 2024.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti mengatakan, selama kabur dan bersembunyi di Indonesia, Chaowalit berpura-pura bisu. Diduga hal itu dilakukan untuk menutupi ketidakmampuannya dalam berbahasa Indonesia.

Chaowalit Thongduang juga sengaja menyamar dan menggunakan KTP palsu bernama Sulaiman selama bersembunyi di Indonesia.