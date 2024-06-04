Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuhan Bocah di Bekasi, Orangtua Korban Sempat Cari Anaknya ke Rumah Pelaku

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |13:07 WIB
Pembunuhan Bocah di Bekasi, Orangtua Korban Sempat Cari Anaknya ke Rumah Pelaku
Rumah pelaku pembunuhan bocah 9 tahun di Bekasi. (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Polisi menangkap Didik Setiawan atas pembunuhan terhadap bocah berusia sembilan tahun di Bantargebang, Kota Bekasi. Ternyata orang tua korban sempat menggedor rumah pelaku untuk mencari anaknya.

Kasus ini bermula pada Jumat (31/5) saat seorang bocah berinisial GH dilaporkan hilang. Pada hari yang sama ternyata GH memang sedang berada di rumah Didik.

GH tercatat menginap selama satu malam di kediaman pelaku. Dari hasil pemeriksaan, GH diketahui tidak bertanya untuk meminta pulang. Saat di rumah pelaku, korban diberi akses menonton televisi.

 BACA JUGA:

"Dari pemeriksaan pelaku, korban memang tidak bertanya mau pulang. Akan tetapi orang tua korban sempat mendatangi rumah pelaku namun pada saat digedor-gedor tidak ada respons," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Selasa (4/6/2024).

Selama berada di kediaman Didik, GH diduga mendapat kekerasan seksual berupa pencabulan fisik. Hal ini dikuatkan dengan temuan luka pada alat vital korban.

 BACA JUGA:

"Dua kali pencabulan, pada Jumat malam dan Sabtu pagi," tambahnya.

Meski demikian, polisi masih menyelidiki motif dari perbuatan pencabulan dan pembunuhan pelaku. Polisi pun melibatkan Apsifot untuk mendalami hal ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement