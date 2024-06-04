Pembunuhan Bocah di Bekasi, Orangtua Korban Sempat Cari Anaknya ke Rumah Pelaku

BEKASI - Polisi menangkap Didik Setiawan atas pembunuhan terhadap bocah berusia sembilan tahun di Bantargebang, Kota Bekasi. Ternyata orang tua korban sempat menggedor rumah pelaku untuk mencari anaknya.

Kasus ini bermula pada Jumat (31/5) saat seorang bocah berinisial GH dilaporkan hilang. Pada hari yang sama ternyata GH memang sedang berada di rumah Didik.

GH tercatat menginap selama satu malam di kediaman pelaku. Dari hasil pemeriksaan, GH diketahui tidak bertanya untuk meminta pulang. Saat di rumah pelaku, korban diberi akses menonton televisi.

"Dari pemeriksaan pelaku, korban memang tidak bertanya mau pulang. Akan tetapi orang tua korban sempat mendatangi rumah pelaku namun pada saat digedor-gedor tidak ada respons," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Selasa (4/6/2024).

Selama berada di kediaman Didik, GH diduga mendapat kekerasan seksual berupa pencabulan fisik. Hal ini dikuatkan dengan temuan luka pada alat vital korban.

"Dua kali pencabulan, pada Jumat malam dan Sabtu pagi," tambahnya.

Meski demikian, polisi masih menyelidiki motif dari perbuatan pencabulan dan pembunuhan pelaku. Polisi pun melibatkan Apsifot untuk mendalami hal ini.