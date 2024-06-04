Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

6 Kios dan 2 Mobil Pikap Kebakaran di Jaktim, Diduga Korsleting Listrik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |13:18 WIB
JAKARTA - Sebanyak enam kios dan dua mobil pikap terbakar di Jalan Lapangan Tembak RT002/RW11, kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran diduga dipicu adanya korsleting listrik.

Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur Gatot Sulaeman mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (4/6) pukul 04.44 WIB.

"Api diduga berasal dari korsleting listrik dan berawal dari kios pisang goreng," kata Gatot kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Api kemudian merembet ke bangunan-bangunan di sebelahnya. Api pun meluas hingga membakar 32 meter persegi luas di sekitar lokasi.

"Pengerahan personel 44 orang dan api berhasil dilokalisir selama 30 menit penanganan," ucapnya.

Kerugian ditaksir mencapai hingga Rp216 juta. Adapun hingga berita ini ditayangkan belum diketahui pasti ada atau tidaknya korban dalam peristiwa ini.

(Qur'anul Hidayat)

      
