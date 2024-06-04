Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Keracunan Makanan Massal di Bogor Bertambah Jadi 93 Orang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |13:43 WIB
Korban Keracunan Makanan Massal di Bogor Bertambah Jadi 93 Orang
Keracunan massal di Bogor. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Jumlah warga yang diduga mengalami keracunan makanan massal di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor bertambah. Tercatat, hingga siang ini jumlahnya mencapai 93 orang.

"Jadi tambahan (hari ini) itu 22 orang. Di Puskesmas Cipaku 19 orang, di RS Melania 2 orang dan di RS Yuliana 1 orang. Jadi total (siang ini) 93 orang dari kemarin 71 orang," kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah ditemui wartawan di Puskesmas Cipaku, Selasa (4/6/2024).

 BACA JUGA:

Dari ke-19 tambahan pasien baru tersebut, 4 orang dirujuk ke rumah sakit dan 15 orang dirawat di Puskesmas Cipaku. Untuk yang dirujuk kategori berat, sedangnya di Pusesmas ringan dan sedang.

"Rata-rata usia 20-43 hari ini saja. Anak-anak tadi ada 5. Jadi dewasa yang paling banyak," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Diharapkan, tidak ada lagi penambahan pasien. Tetapi, apabila ada warga Cipaku yang mengeluhkan gejala seperti keracunan segera ke Puskesmas.

"Paling dekat dengan warga, mereka ke Puskesmas di sini untuk rujukan. Jadi semua datang ke sini nanti dilihat kalau misalnya urgent butuh perawatan maka dari sini dirujuk ke rumah sakit," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173835/keracunan_mbg-7fIF_large.jpg
Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Dinkes KBB: Bukan Keracunan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173058/menko_bidang_pangan-CpsW_large.jpg
Pemerintah Akui Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173036/prabowo_subianto-2fau_large.jpg
Marak Keracunan MBG, Kepala BGN Ngaku ke Prabowo jika SPPG Baru Minim Jam Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167729/keracunan-6kjA_large.jpg
Ratusan Santri Baitul Qur'an Depok Diduga Keracunan Massal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163465/ugd-83ie_large.jpg
Duh! Minta Saran Diet ke ChatGPT, Pria Lansia Malah Terkapar dan Masuk UGD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/510/3159415/keracunan-c54h_large.jpg
Puluhan Siswa SMP Muhammadiyah 2 Wates Diduga Keracunan MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement