Korban Keracunan Makanan Massal di Bogor Bertambah Jadi 93 Orang

BOGOR - Jumlah warga yang diduga mengalami keracunan makanan massal di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor bertambah. Tercatat, hingga siang ini jumlahnya mencapai 93 orang.

"Jadi tambahan (hari ini) itu 22 orang. Di Puskesmas Cipaku 19 orang, di RS Melania 2 orang dan di RS Yuliana 1 orang. Jadi total (siang ini) 93 orang dari kemarin 71 orang," kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah ditemui wartawan di Puskesmas Cipaku, Selasa (4/6/2024).

Dari ke-19 tambahan pasien baru tersebut, 4 orang dirujuk ke rumah sakit dan 15 orang dirawat di Puskesmas Cipaku. Untuk yang dirujuk kategori berat, sedangnya di Pusesmas ringan dan sedang.

"Rata-rata usia 20-43 hari ini saja. Anak-anak tadi ada 5. Jadi dewasa yang paling banyak," ungkapnya.

Diharapkan, tidak ada lagi penambahan pasien. Tetapi, apabila ada warga Cipaku yang mengeluhkan gejala seperti keracunan segera ke Puskesmas.

"Paling dekat dengan warga, mereka ke Puskesmas di sini untuk rujukan. Jadi semua datang ke sini nanti dilihat kalau misalnya urgent butuh perawatan maka dari sini dirujuk ke rumah sakit," pungkasnya.