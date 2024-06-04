Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keruk Lumpur di Selokan, Warga Temukan Magazine Berisi 19 Peluru Aktif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |14:22 WIB
Keruk Lumpur di Selokan, Warga Temukan Magazine Berisi 19 Peluru Aktif
Warga temukan peluru dan magazine (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Sebanyak 19 peluru aktif ditemukan di Jalan Siaga B Nomor 260 RT05/RW06, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Belasan peluru itu ditemukan saat warga menggelar kegiatan bersih-bersih di selokan.

Sekretaris Kecamatan Rawalumbu Yudistira menyebut penemuan peluru itu ditemukan pada Senin 3 Juni 2024 pagi.

"Pada saat warga beserta beberapa orang pekerja lainnya sedang melalukan kegiatan pengerukan lumpur got menemukan sesuatu benda dar dasar saluran air," kata Yudistira, Selasa (4/6/2024).

Adapun benda yang ditemukan itu berupa satu buah magazine laras panjang yang berisi 19 butir peluru aktif. Warga yang menemukan saat itu langsung melaporkan ke pihak berwajib.

