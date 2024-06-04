Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tewaskan 1 Orang, Puluhan Warga Cipaku Bogor Keracunan Makanan Jadi Kejadian Luar Biasa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |14:25 WIB
Tewaskan 1 Orang, Puluhan Warga Cipaku Bogor Keracunan Makanan Jadi Kejadian Luar Biasa
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah (Foto: Okezone.com/Putra)
A
A
A

BOGOR - Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait puluhan warga yang diduga keracunan massal di wilayah Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

"Statusnya KLB," kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Kata dia, dengan status KLB maka penanganan terhadap para pasien harus lebih cepat. Karena, penanganannya sudah masuk ke tingkat kota.

 BACA JUGA:

"Jadi kalau KLB harus intesif ya harus cepat. Jadi ambulans gak boleh susah, petugas harus tersedia, bed harus ada, obat-obatan harus ada. Jadi ditangani bukan skala Luskesmas lagi tapi skala kota," jelasnya.

"Ditanggung pemerintah (perawatan dan penobatan)," tambah Syarifah.

Halaman:
1 2
      
