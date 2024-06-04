Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

K9 Diterjunkan Usut Kasus Pembunuhan Bocah Berusia 9 Tahun di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |15:17 WIB
K9 Diterjunkan Usut Kasus Pembunuhan Bocah Berusia 9 Tahun di Bekasi
Anjing K9 diterjunkan ke TKP
A
A
A

 

BEKASI - Anjing pelacak dari unit K9 Ditsamapta Polda Metro Jaya diterjunkan untuk mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan Didik Setiawan (61) terhadap GH bocah berusia sembilan tahun di Bantargebang, Kota Bekasi.

Upaya ini merupakan upaya penyelidikan lanjutan dari Polres Metro Bekasi Kota.

Anjing yang diturunkan bernama Miko, anjing campuran dari German Shepher dan Belgian Malinois. Miko bersama Tim K9 tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 14.01 WIB.

Selama setengah jam Miko menyusuri kediaman pelaku Didik baik di dalam rumah hingga halaman rumah. Anjing K9 itu terpantau mengendus dua galian lubang yang berada di dalam rumah Didik dan lubang galian pompa air tempat ditemukannya jasad GH.

Miko terlihat mondar-mandir dalam pola yang sama. Meski demikian, indikasi ada atau tidaknya temuan baru belum diketahui pasca diturunkannya anjing K9.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus sebelumnya menyebut bahwa upaya ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya korban baru.

Namun demikian, selama proses diturunkannya K9 aparat kepolisian tidak terlihat melakukan penggalian baru. Polisi juga tidak terlihat mengamankan barang bukti baru atas proses penyelidikan lanjutan itu.

Telusuri berita news lainnya
