Heboh Penemuan Mayat di Kali Dekat Bundaran HI, Diduga Tersetrum saat Maling Kabel

JAKARTA - Seorang pria ditemukan tewas di kolong kali kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pria tersebut diduga tewas tersengat listrik karena berusaha mencuri kabel di kawasan tersebut.

Kapolsek Metro Menteng, Kompol Bayu Marfiando mengatakan, jasad pria tanpa identitas tersebut ditemukan sekitar pukul 12.00 WIB, Selasa (4/6/2024).

Penemuan mayat tersebut karena adanya aduan warga mencium bau tak sedap yang cukup menyengat dari kali di sekitar kolong jembatan Polsubsektor Thamrin.

Awalnya warga mengira bau tak sedap tersebut dari sampah yang tersangkut di kolong jembatan.

"Setelah dilakukan pengecekan ditemukan jenazah/mayat Mr. X seorang laki-laki," kata Bayu saat dikonfirmasi.

Bayu menuturkan, mayat pria yang mengenakan jaket hitam dan celana pendek loreng itu berumur kira-kira 35 tahun. Saat ditmukan jasadnya sudah membusuk dan ada bekas luka sengatan listrik di tangan sebelah kanan.

Bayu menduga, korban tewas tersetrum saat hendak mencuri kabel. Dugaan itu diperkuat dengan ditemukannya gergaji besi, tang, senter plastik yang dililit isolasi kabel listrik berwarna hitam.

"Diduga korban akan mencuri kabel di bawah Kolong Jembatan Polsubsektor Thamrin," katanya.