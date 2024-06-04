Polisi Periksa Kejiwaan Ibu Lecehkan Anak Kandungnya di Tangerang

JAKARTA - Polisi memeriksa kejiwaan ibu muda di Tangerang bernama R (22) yang melakukan pelecehan seksual sambil direkam terhadap bayi laki-laki 2 tahun anak kandungnya.

"Pemeriksaan ahli psikologi untuk mendalami aspek kejiwaan dari tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Selasa (4/6/2024).

Ade Ary menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kejiwaan Raihany. Nantinya, pemeriksaan dilakukan selama 2 hari.

"Pemeriksaan sudah berlangsung sejak hari ini, hari selasa. Dan akan berlangsung sampai besok rencananya 2 hari. Dilakukan oleh rekan-rekan psikologi dari bagian Biro SDM Polda Metro Jaya," ucapnya.

Lebih lanjut, Ade Ary mengatakan bahwa pihaknya masih mengusut kasus tersebut, termasuk memburu pemilik akun Facebook Icha Shakila yang meminta Raihany mengirim foto bugil hingga membuat video pelecehan.