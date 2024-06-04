Viral, Siswi SD Jadi Korban Bullying dan Kekerasan Bocah SMP di Depok

JAKARTA - Seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 6 SD, AU diduga menjadi korban bullying oleh dua bocah perempuan berinisial S dan E yang telah duduk di bangku SMP di Depok. Korban dipukuli, diinjaki, dan dijambaki oleh dua bocah SMP tersebut hingga memar dan lebam-lebam sekujur tubuhnya di semak-semak pinggiran Kali Pitara, Depok.

Peristiwa itu viral di media sosial X, yang mana video dugaan bullying hingga kekerasan itu diunggah akun @depok24jam_ pada Selass (4/5/2024) ini. Dugaan bullying itu diduga terjadi pada Minggu, 2 Juni 2024 kemarin.

Terdapat dua video yang menggambarkan dugaan aksi bullying tersebut terhadap korban, di mana aksi itu dilakukan di semak-semak pinggiran kali Pitara, Depok. Setidaknya, ada 2 orang yang diduga melakukan dugaan kekerasan terhadap korban, sedangkan ada 1 orang lagi melakukan perekaman terhadap aksi tersebut sambil tertawa-tawa.

Saat menerima perlakuan bullyng dengan cara dipukuli, diinjaki, dan dijambaki itu, korban AU tampak tak melakukan perlawanan apa pun.

"Kasus bullying yang melibatkan siswi sekolah kembali terjadi di Kota Depok. Kali ini korbannya adalah AU, siswi kelas 6 madrasah ibtidaiyah (MI) di kawasan Pitara, oleh pelaku siswi SMPN di kawasan Cipayung dan SMP swasta di Pitara," tulis admin @depok24jam_ sebagaimana dilihat pada Selasa (4/6/2024).