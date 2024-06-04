Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bapak Bejat Perkosa Dua Anak Tirinya yang Masih di Bawah Umur Sejak 2017

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |19:02 WIB
Bapak Bejat Perkosa Dua Anak Tirinya yang Masih di Bawah Umur Sejak 2017
A
A
A

JAKARTA - Bahrudin Saleh (46) tega memperkosa anak sambungnya yang masih di bawah umur di kediamannya di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Perbuatan kejinya itu bahkan dilakukan sejak tujuh tahun lalu atau sejak 2017.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan dua korban anak tiri itu berusia 16 dan delapan tahun. Mereka merupakan anak dari istri kedua yang dinikahinya pada tahun 2016 silam.

"Anak pertama disetubuhi sejak saat usia 10 tahun, mulai tahun 2017," kata Nicolas, Selasa (4/6/2024).

Perbuatan yang sama juga dilakukan terhadap anak kedua dari istri kedua pelaku. Bahkan tercatat perbuatan keji itu sudah dilakukan hingga puluhan kali.

"Sudah tidak terhitung, lebih dari 50 kali melakukan pencabulan," ungkapnya.

Agar tindakannya tidak terungkap, pelaku bahkan tega mengancam kedua korban. Nicolas menyebut korban sempat mengadukan perbuatan ayah tirinya kepada ibu kandung korban, namun ibu kandungnya justru tidak mendukung agar kasus ini ditindaklanjuti melalui pihak kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188342//banjir-ODpB_large.jpg
Kali Ciliwung Meluap, 15 RT di Jakarta Timur Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3181935//viral-jYLR_large.jpg
Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178737//pelecehan_seksual-XmCs_large.jpg
Viral! Wanita Ini Ngaku Dilecehkan Bos SPPG Jatiasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement