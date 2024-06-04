Ayah Korban Pelecehan Ibu Kandung di Tangerang Sempat Ingin Lapor Polisi

JAKARTA - Suami sekaligus ayah korban pelecehan seksual anak laki-laki di Tangerang sempat syok dan saat istrinya melakukan pelecehan seksual. Bahkan, ayah korban sempat hendak melaporkan istrinya ke polisi.

"Begitu suaminya tersangka itu marah sampai dengan kurang lebih seminggu, ya. Marah kepada tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Selasa (4/6/2024).

Tidak hanya itu, suami tersangka R juga sempat ingin melaporkan istrinya buntut kejadian tersebut. Namun, dirinya batal melaporkan hingga video tersebut viral setahun kemudian.

Menurut Ade Ary, suami R syok lantaran tak mengetahui bahwa anaknya jadi korban pelecehan seksual.

"Sempat ada rencana untuk dilaporkan ya. Suaminya mau melaporkan istrinya saat itu ke Polsek Ciledug akhirnya malah ke Polres Metro Tangerang Kota karena rumah mereka awalnya di Ciledug ya. Tapi tidak jadi," ungkapnya.