Sisi Keji Predator Anak di Bekasi: Sudah Incar dan Beri Perhatian Korban Sebulan Sebelumnya

BEKASI - Didik Setiawan (61) tersangka kasus pembunuhan GH (9) di Bantargebang, Kota Bekasi ternyata sudah mengincar korbannya sejak lama. Bahkan korban sudah diintai sejak satu bulan lamanya.

"Memang sebulan terakhir dia tertarik dengan korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Selasa (4/6/2024).

Firdaus menjelaskan pelaku kemudian memberikan perhatian khusus kepada korban. Salah satunya dengan kerap memberikan sejumlah uang kepada korban.

"Pelaku mengajak berbicara korban dan juga memberikan sejumlah uang sehingga korban terpedaya dengan sikap dan perilaku pelaku," sambungnya.

Meski demikian polisi belum mengungkap motif sesungguhnya dari perbuatan keji pelaku termasuk apakah ada indikasi pelaku mengidap kelainan seksual berupa pedofilia. Polisi, kata Firdaus, masih menunggu hasil dari asosiasi psikologi forensik (Apsifor).

"Masih harus kami dalami lebih lanjut prosesnya sehingga nanti kami dapat satu hasil yang objektif," tutupnya.

Diketahui, polisi mengungkap rentetan rangkaian kronologi pencabulan dan pembunuhan terhadap GH bocah berusia sembilan tahun asal Kota Bekasi. Pelaku merupakan Didik Setiawan (61) warga yang kediamannya tak jauh dari rumah korban.

Kasus ini bermula dari laporan orang hilang atas nama GH pada Jumat (31/5) siang. Pada saat itu, GH ternyata berada di rumah pelaku. Polisi mengungkap bahwa GH mengikuti pelaku hingga berada di sekitar rumah pelaku sebelum akhirnya diajak masuk ke rumah.