Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sisi Keji Predator Anak di Bekasi: Sudah Incar dan Beri Perhatian Korban Sebulan Sebelumnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |19:36 WIB
Sisi Keji Predator Anak di Bekasi: Sudah Incar dan Beri Perhatian Korban Sebulan Sebelumnya
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BEKASI - Didik Setiawan (61) tersangka kasus pembunuhan GH (9) di Bantargebang, Kota Bekasi ternyata sudah mengincar korbannya sejak lama. Bahkan korban sudah diintai sejak satu bulan lamanya.

"Memang sebulan terakhir dia tertarik dengan korban," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus, Selasa (4/6/2024).

Firdaus menjelaskan pelaku kemudian memberikan perhatian khusus kepada korban. Salah satunya dengan kerap memberikan sejumlah uang kepada korban.

"Pelaku mengajak berbicara korban dan juga memberikan sejumlah uang sehingga korban terpedaya dengan sikap dan perilaku pelaku," sambungnya.

Meski demikian polisi belum mengungkap motif sesungguhnya dari perbuatan keji pelaku termasuk apakah ada indikasi pelaku mengidap kelainan seksual berupa pedofilia. Polisi, kata Firdaus, masih menunggu hasil dari asosiasi psikologi forensik (Apsifor).

"Masih harus kami dalami lebih lanjut prosesnya sehingga nanti kami dapat satu hasil yang objektif," tutupnya.

Diketahui, polisi mengungkap rentetan rangkaian kronologi pencabulan dan pembunuhan terhadap GH bocah berusia sembilan tahun asal Kota Bekasi. Pelaku merupakan Didik Setiawan (61) warga yang kediamannya tak jauh dari rumah korban.

Kasus ini bermula dari laporan orang hilang atas nama GH pada Jumat (31/5) siang. Pada saat itu, GH ternyata berada di rumah pelaku. Polisi mengungkap bahwa GH mengikuti pelaku hingga berada di sekitar rumah pelaku sebelum akhirnya diajak masuk ke rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595//polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187918//kapolres_metro_jakarta_selatan_kombes_nicolas_ary_lilipaly-fx6g_large.jpg
Polisi Ungkap Penyebab Kerangka Alvaro Ditemukan Berpencaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187833//pembunuhan-zZgc_large.jpg
Dugaan Jenazah Alvaro Dimutilasi Akhirnya Terkuak, Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187803//penculikan-amvj_large.jpg
Sambil Menangis Sesenggukan, Ibunda Terima Jenazah Alvaro Kiano di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187781//rs_polri-N6bt_large.jpg
Hasil Tes DNA, RS Polri Pastikan Kerangka di Tenjo Bogor Jenazah Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645//alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement