Polisi Gerebek Markas Gengster di Bogor, 11 Orang Diamankan

BOGOR - Polisi menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan markas gengster di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Dari lokasi itu, didapati belasan remaja anggota gengster.

Kapolsek Kemang Kompol M. Taufik mengatakan bahwa penggerebekan itu terjadi sekira pukul 06.00 WIB. Berawal dari laporan warga yang curiga dengan aktivitas sekelompok remaja di kontrakan tersebut.

"Petugas kemudian mendatangi lokasi dan menemukan para remaja tersebut sedang berkumpul," kata Taufik dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

Total terdapat 11 remaja di dalam rumah kontrakan tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit panjang.