Polisi Audit Dugaan Penggelapan Uang Suami BCL, Hasilnya Mengejutkan

JAKARTA - Polisi telah melakukan audit dugaan kasus penggelapan uang yang diduga dilakukan suami artis Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Aryawardhana terhadap mantan istrinya, AW. Hasilnya, penggelapan uang itu nominalnya tak sebesar yang dilaporkan pelapor.

"Saat ini hasil audit yang akan kami pakai, dilaporan polisi total kerugiannya sebesar Rp6,9 miliar, tapi setelah kami audit secara eksternal tidak sampai segitu, lebih kecil daripada yang dilaporkan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, polisi telah melakukan audit atas dugaan penggalapan uang yang dilakukan Tiko di perusahaan makan milik pelapor AW, hasil audit itulah yang kini dipakai dalam kasus tersebut. Namun, dia enggan menyebutkan rincian uang yang dididuga digelapkan tersebut lantaran telah masuk materi penyidikan.

Dia menambahkan bahwa polisi telah melakukan gelar perkara atas dugaan kasus penggelapan uang yang dilakukan suami BCL tersebut. Hasilnya, polisi telah menaikan status perkaranya dari penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan polisi.

"Prosesnya saat ini sudah masuk penyidikan, berdasarkan dua alat bukti sah kami tingkatkan proses penyelidikan ke penyidikan setelah gelar perkara, saksi yang sudah kami periksa ada lima orang, ditambah kami mendapatkan hasil audit eksternal dari keuangan," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )