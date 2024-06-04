Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP Awasi Ketat Trotoar yang Digunakan Jualan Hewan Kurban

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |21:57 WIB
Satpol PP Awasi Ketat Trotoar yang Digunakan Jualan Hewan Kurban
Jualan hewan kurban di trotoar (Foto: Giffar Rivana)
JAKARTA - Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat, TB Purba akan melakukan pengawasan lebih ketat terkait penggunaan trotoar di kawasan Johar Baru Jakarta Pusat yang dijadikan lahan jualan hewan kurban.

"Itukan daerah pemeliharaannya Binamarga. Ya tim itu akan bersama sama lakukan pengawasan mungkin dalam waktu dekat ini. Terus kalau mengenai pedagang muncul ya kita tidak tahu kapan munculnya," kata Purba kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Adanya pedagang hewan kurban di trotoar jalan Johar Baru itu dikarenakan belum adanya sosialisasi meluas kepada masyarakat. Purba pun menilai jika perdagangan hewan kurban itu merusak nilai trotoar.

"Tapi memang belum tersosialisasi mungkin. Terkait itu tim bukan hanya satpol pp saja, itu kan juga menyangkut trotoar ya Binamarga karena bagaimanapun juga merusak nilai trotoar," kata Purba.

Di sisi lain, salah satu pejalan kaki di jalan tersebut keluhkan trotoar berubah jadi tempat dagang hewan kurban.

Dari pantauan di lapangan, terlihat trotoar yang seharusnya dijadikan tempat pejalan kaki kini menjadi tempat dagang hewan kurban. Sejumlah tenda - tenda juga didirikan di atas trotoar dan trotoar juga dikotori dengan tanah.

"Saya tidak setuju dengan trotoar dijadikan tempat dagang hewan kurban. Kasihan pejalan kaki jadi tidak bisa lewat sehingga harus berjalan di atas jalan raya dan ini sangat berbahaya," ucap Ahmad salah satu dari warga, Selasa.

