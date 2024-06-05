Gempa Berkekuatan M4,6 Guncang Buru Maluku

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 4,6 mengguncang wilayah Buru Maluku pada Rabu (5/6/2024) malam dengan kedalaman 10 Kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan tidak berpotensi tsunami

"#Gempa Mag:4.6, 04-Jun-2024 00:05:24 WIB, Lok:3.49LS, 127.36BT (38 km Tenggara Buru Maluku), kedalaman:10.km," tulis BMKG di akun media sosial X dikutip pada Rabu.

BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pukul 00.05 WIB. Titik gempa berada di 3.49 Lintang Selatan 127.36 Bujur Timur dengan pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer.

Dengan mengeluarkan data tersebut, BMKG menginformasikan bahwa pihaknya tetap mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Arief Setyadi )