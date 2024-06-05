Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Kasus Tol MBZ, Ahli Geometri Bingung Ada Landaian di Tol Setiap 300 Meter: Tak Lazim!

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |05:56 WIB
Sidang Kasus Tol MBZ, Ahli Geometri Bingung Ada Landaian di Tol Setiap 300 Meter: Tak Lazim!
A
A
A

JAKARTA - Ahli Geometri dari Universitas Gajah Mada, Imam Muthohar menyatakan prinsip utama dalam mendesain jalan tol terlebih jalan tol layang harus datar.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan saksi ahli dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II.

Awalnya, Imam menyatakan pernah mensurvei jalan tol tersebut dan mendapati adanya catatan terkait banyaknya kelandaian yang menyebabkan jalur menjadi bergelombang.

"Kami mencatat dari km9+500 sampai 28+500 yaitu notabene sekitar 17 kilo, ada sekitar kurang lebih 53 kelandaian. Kelandaian itu bisa kelandaian cembung, bisa kelandaian cekung, jadi bisa tanjakan bisa turunan.

"Artinya kalau kita bagi 17 kilo ini dibagi 53 kelandaian, setiap 300 meter itu ada kelandaian," kata Imam di ruang sidang Pengadil Tipikor Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Halaman:
1 2
      
