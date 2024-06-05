Anggota Komisi I DPR Helmy Faishal Dukung Upaya Pemerintah Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina mencapai titik yang sangat kritis sehingga menimbulkan korban dan sekaligus mengancam kehidupan ribuan warga sipil.

Pemerintah Indonesia merencanakan untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia. Dalam keterangan tertulis yang diterima, Helmy menyatakan dukungan terhadap rencana itu.

"Mendukung penuh kepada pemerintah Indonesia dalam upaya mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang berada dalam situasi kritis. Langkah ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan amanat UUD 1945 serta politik luar negeri bebas aktif Indonesia," katanya, Rabu (05/06/2024).

Ia pun mengapresiasi upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan komunitas internasional dan badan-badan kemanusiaan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi.

Langkah ini, menurutnya, merupakan tindakan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan perdamaian global.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah ini melalui doa, penyebaran informasi positif, dan bantuan materiil sesuai kapasitas masing-masing.

"Kami medorong agar pemerintah Indonesia terus menjadi contoh dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)