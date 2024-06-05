Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Longsor di Lumajang, BNPB: Satu Orang Meninggal, Tiga Masih Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |06:32 WIB
Longsor di Lumajang, BNPB: Satu Orang Meninggal, Tiga Masih Hilang
Foto: BNPB
A
A
A

JAKARTA - Tanah Longsor melanda wilayah Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada Selasa (4/6) pukul 11.15 WIB. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB peristiwa ini menelan korban satu orang meninggal dunia.

“Korban ditemukan sekitar pukul 15.30 WIB dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara itu, akibat kejadian ini terdapat tiga orang yang masih dinyatakan hilang dan masih dalam tahap pencarian,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Rabu (5/6/2024).

Operasi pencarian akan dilanjutkan esok hari (5/6) dengan menyisir sekitar lokasi pertambangan pasir. Adapun lokasi longsor diketahui berada di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo.

Peristiwa ini juga dilaporkan berdampak kerugian materil berupa dua unit truk yang tertimbun longsor. BPBD Lumajang bersama dengan jajaran unsur TNI-Polri, Forkompimcam Pronojiwo, Dinkes P2KB Lumajang, Satpol PP Lumajang, Basarnas Pos SAR Jember dan Relawan segera melakukan evakuasi dan penanganan darurat di lokasi.

Merujuk prakiraan cuaca BMKG untuk dua hari kedepan (6/6) wilayah Kabupaten Lumajang berpotensi cerah berawan, meski demikian diimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan. Terlebih bagi tim gabungan yang akan melanjutkan operasi pencarian untuk tetap mematuhi prosedur keselamatan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189899//hunian_sementara_disiapkan_untuk_warga_terdampak_bencana_di_padang-hAcw_large.jpg
80 Unit Hunian Sementara Disiapkan untuk Warga Terdampak Bencana di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189887//bantuan_disalurkan_via_udara_ke_wilayah_sumut-BurA_large.jpg
Akses Darat Terbatas, Bantuan Disalurkan Via Udara ke Wilayah Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189890//jalan_tertimbun_longsor_di_tapanuli_utara-fmvl_large.jpg
6 Daerah di Sumatera Masih Terisolasi Akibat Akses Darat Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189866//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-ByS7_large.jpg
Akses Darat Masih Terbatas, BBM dan Elpiji Dikirim Via Udara ke 3 Kabupaten di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189855//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-1neV_large.jpg
Update Bencana Sumatera, 1.016 Orang Meninggal dan 212 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189851//longsor_di_tapanuli_utara-4ipf_large.jpg
66 Jenazah Dievakuasi dalam Sepekan, Korban Tewas Bencana Sumatera Jadi 1.006 Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement