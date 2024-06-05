Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Tindak Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:31 WIB
Besok, DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Tindak Asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Sidang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (6/6/2024) pukul 09.00 WIB. Dalam sidang itu, DKPP akan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak baik pengadu, teradu hingga saksi

"Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari para pihak, baik Pengadu, Teradu, Saksi, maupun Pihak Terkait," kata Sekretaris DKPP David Yama kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).

DKPP, kata David, telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

Kendati demikian, ia berkata, sidang lanjutan dilaksanakan secara tertutup karena berkaitan dengan asusila.

“Sidang pemeriksaan dugaan pokok perkara yang berhubungan dengan kesusilaan akan digelar secara tertutup,” pungkas David.

Halaman:
1 2
      
