Putri SYL Chunda Thita Bantah Pernah Terapi Stem Cell hingga Rp200 Juta

JAKARTA - Putri Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita menyatakan dirinya tidak pernah melakukan terapi stem cell. Hal itu diungkapkan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.

Thita melakukan terapi stem cell itu disebutkan mantan Sesditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang Pamuji. Bantahan tersebut Thita sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Thita membantah hal tersebut ketika Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh yang mengonfirmasi perihal terapi stem cell.

"Ini ada permintaan dari Saudara untuk pembayaran terapi stem cell?," tanya Hakim, Rabu (5/6/2024).

Mendengar jawaban tersebut, Hakim Rianto kembali memastikan apakah Thita pernah atau tidak melakukan stem cell. Pasalnya, jumlah perawatan tersebut mencapai ratusan juta.

"Pernah nggak Saudara stem cell? Ini Rp200 juta loh ini Bambang Pamuji kemarin, saya catat ini Bambang Pamuji Rp200 juta stem cell untuk Saudara?" tanya Hakim.