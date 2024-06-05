Sahroni Ungkap Surya Paloh Capek Lihat Berita Korupsi SYL yang Seret Nasdem

Ahmad Sahroni saat bersaksi di sidang SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta (Foto: MPI/Nur Khabibi)

JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh disebut capek dengan pemberitaan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pasalnya kasus itu ikut menyeret nama Nasdem, mengingat SYL merupakan anggota Dewan Pakar Nasdem.

Hal itu disampaikan Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni saat bersaksi dalam sidang kasus dakwaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan terdakwa SYL dan dua anak buahnya.

Awalnya, Ketua Majelis Hakim, Rianto Adam Pontoh menanyakan apakah Sahroni pernah dipanggil Surya Paloh terkait SYL yang menjadi terdakwa kasus korupsi.

BACA JUGA: