Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menlu: Serangan ke Rafah Terus Dilakukan Israel, Termasuk ke Kamp Pengungsi

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:09 WIB
Menlu: Serangan ke Rafah Terus Dilakukan Israel, Termasuk ke Kamp Pengungsi
Menlu Retno Marsudi (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebutkan bahwa kondisi Kota Rafah, Palestina semakin hari semakin memburuk. Bahkan, Israel turut menyerang kamp pengungsian warga Palestina.

"Situasi di Rafah tadi Ibu Ketua (Komisi I) menyampaikan, juga semakin memburuk. Serangan militer terus dilakukan termasuk ke kamp pengungsi," kata Retno dalam rapat bersama Komisi I DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024)

Menlu mengtakan bahwa serangan-serangan ini dilakukan di tengah keluarnya perintah dari Mahkamah Internasional kepada Israel agar Israel menghentikan military offensive ke Rafah.

"Hal ini jelas merupakan tindakan Israel untuk melawan hukum Internasional dan Indonesia mengutuk keras tindakan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, situasi Palestina semakin memburuk ketika Israel terus melakukan berbagai upaya untuk meniadakan hak-hak bangsa Palestina.

"Tanah Palestina semakin digerogoti oleh settlers, sehingga tanah yang menjadi hak bangsa Palestina semakin berkurang," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/337/3000942/menlu-kunjungan-pm-lee-ke-indonesia-dalam-rangka-leader-s-retreat-mMUCbBSgBY.jpeg
Menlu: Kunjungan PM Lee ke Indonesia dalam Rangka Leader's Retreat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/18/2991612/menlu-ri-terima-penghargaan-dari-negara-negara-arab-atas-konsistensi-dukung-palestina-S4z72cGyOV.jpe
Menlu RI Terima Penghargaan dari Negara-Negara Arab Atas Konsistensi Dukung Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/337/2966436/menlu-retno-kabinet-baik-baik-saja-o6iOWVdhSB.jpg
Menlu Retno: Kabinet Baik-Baik Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/337/2898838/delegasi-pertemuan-tingkat-menteri-ais-forum-2023-bangun-solidaritas-dan-kolaborasi-3A2EbcU8yc.jpg
Delegasi Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum 2023 Bangun Solidaritas dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/18/2888666/pidato-di-pbb-menlu-retno-bawa-semangat-bandung-dan-bangkitkan-kepercayaan-serta-solidaritas-global-Y6VdIXQ8gy.jpg
Pidato di PBB, Menlu Retno Bawa Semangat Bandung dan Bangkitkan Kepercayaan serta Solidaritas Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/337/2870031/kemlu-tunggu-proses-autopsi-jenazah-wni-yang-tewas-di-jepang-lnnoHR4KyI.jpg
Kemlu Tunggu Proses Autopsi Jenazah WNI yang Tewas di Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement