Menlu: Serangan ke Rafah Terus Dilakukan Israel, Termasuk ke Kamp Pengungsi

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebutkan bahwa kondisi Kota Rafah, Palestina semakin hari semakin memburuk. Bahkan, Israel turut menyerang kamp pengungsian warga Palestina.

"Situasi di Rafah tadi Ibu Ketua (Komisi I) menyampaikan, juga semakin memburuk. Serangan militer terus dilakukan termasuk ke kamp pengungsi," kata Retno dalam rapat bersama Komisi I DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2024)

Menlu mengtakan bahwa serangan-serangan ini dilakukan di tengah keluarnya perintah dari Mahkamah Internasional kepada Israel agar Israel menghentikan military offensive ke Rafah.

"Hal ini jelas merupakan tindakan Israel untuk melawan hukum Internasional dan Indonesia mengutuk keras tindakan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, situasi Palestina semakin memburuk ketika Israel terus melakukan berbagai upaya untuk meniadakan hak-hak bangsa Palestina.

"Tanah Palestina semakin digerogoti oleh settlers, sehingga tanah yang menjadi hak bangsa Palestina semakin berkurang," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )