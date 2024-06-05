PDIP Siap Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2024 Asal Mau Duet dengan Kadernya

JAKARTA - PDI Perjuangan mengisyaratkan mendukung Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur 2024, asal bersedia menerima kadernya sebagai pendamping atau calon wakil gubernur.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah mengaku tak mempersoalkan jika saat ini, Khofifah dan Emil Dardak tengah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk dapat bekerja sama di Pilkada 2024.

"Yang penting nanti endingnya adalah mbak Khofifah bisa menerima calon PDIP sebagai orang kedua. Kan yang penting itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Bahkan, keseriusannya untuk mendukung Khofifah pun telah dilakukan PDIP dengan membangun komunikasi dengan partai politik yang telah mendukung Khofifah. Bahkan, komunikasi juga dibangun dengan Emil Dardak yang kini masih berpotensi besar menjadi pendamping Khofifah di Pilgub Jatim 2024 nanti.

"Kami sudah bicara dengan Partai Amanat Nasional, kami sudah bicara dengan Gerindra. InsyaAllah kami juga akan bicara dengan Partai Golkar," ujarnya.