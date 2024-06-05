Viral Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah, Begini Respons Kejagung

JAKARTA - Artis Sandra Dewi menjadi trending di media sosial X setelah ikut terseret dalam pusara kasus mega korupsi timah dengan kerugian mencapai Rp300 triliun. Suaminya Harvey Moeis sudah dijadikan tersangka.

Sandra Dewi juga sudah dua kali diperiksa Kejagung sebagai saksi kasus korupsi yang menyeret Harvey Moeis.

Belakangan muncul narasi viral dari akun X @Opposite6890 yang mengunggah video Sandra Dewi saat berada di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 4 Juni 2024. Yang membuat heboh pada unggahan tersebut ditambahkan caption "Sandra Dewi resmi tersangka. Menyusul lakinya."

Atas viralnya kasus tersebut, MNC Portal Indonesia mengonfirmasi langsung ke Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Dia mengaku belum mendapatkan informasi dari penyidik apakah Sandra Dewa sudah tersangka atau masih saksi.

"Saya belum dapat info dari penyidik atas penetapan sesorang jadi tersangka," kata Ketut, Rabu (5/6/2024).