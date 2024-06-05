Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suami Maia Estianty dan BCL Keseret Kasus Hukum, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Salman Mardira , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:25 WIB
SUAMI Maia Estianty, Irwan Daniel Mussry akhirnya hadir sebagai saksi dalam lanjutan sidang kasus dugaan korupsi mantan kepala Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto.

Saat persidangan, Irwan Mussry selaku Direktur PT Time International Group itu, dicercar berbagai pertanyaan terkait aliran dana Rp100 juta yang diduga gratifikasi yang diberikan ke terdakwa Eko Darmanto.

Tak hanya itu, Jaksa Penuntut Umum juga menanyakan kedekatan antara saksi Irwan dengan terdakwa. Namun dalam persidangan tersebut, Irwan membantah telah memberikan gratifikasi ke terdakwa.

Suami Maia Estianty ini mengakui uang Rp100 juta yang diberikan ke Eko berasal dari uang pribadinya. Namun Irwan menyebut uang itu dipinjamkan ke Rendie, seorang konsultannya dan tidak mengetahui jika uang tersebut diberikan ke Eko Darmanto.

Usai persidangan, Irwan langsung meninggalkan pengadilan dan enggan memberikan keterangan ke wartawan.

Halaman:
1 2
      
