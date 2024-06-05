Truk Tabrak 2 Pemotor di Tangerang, 1 Orang Tewas

TANGERANG - Diduga sopir mengantuk, sebuah truk menabrak dua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Raya Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (4/6/2024) petang.

Dalam kecelakaan tersebut, satu pengendara motor tewas. Dua orang yang berboncengan sepeda motor luka-luka.

Pengendara sepeda motor yang tewas diketahui berinisial EN. Korban yang mengalami luka serius pada bagian kepala tersbebut tewas saat akan dilarkan ke rumah sakit.

Menurut keterangan saksi mata, Herman, sebelumnya truk yang biasa mengangkut selkon ini datang dari kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang menuju kawasan Serang.

Ketika sampai di lokasi kejadian, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan akhirnya menabrak dua sepeda motor yang melaju dari arah Serang menuju kawasan Balaraja.

BACA JUGA: Ini Identitas 4 Penambang Pasir Tertimbun Longsor di Aliran Sungai Gunung Semeru

Akibat benturan yang keras, satu pengendara motor tewas. Sementara dua korban yang berboncengan sepeda motor mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.