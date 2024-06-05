Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruko Salon Kecantikan di Penjaringan Jakut Hangus Terbakar

Sofyan Firdaus , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |03:00 WIB
Ruko Salon Kecantikan di Penjaringan Jakut Hangus Terbakar
Ruko salon kecantikan di Penjaringan, Jakut kebakaran (Foto: Sofyan Firdaus)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah ruko berlantai 3 yang dijadikan salon kecantikan di Jalan Mandara 6, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa malam, 4 Juni 2024 hangus terbakar.

Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Namun, asal api diketahui berasal dari lantai 1 ruko dan diduga terjadi korsleting listrik.

Tingginya ruko membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api yang sudah merambat ke lantai 3.

Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Namun, diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 1 ruko dan merambat ke lantai 3.

Danton Sudin Damkar Jakut, Jasmad mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru bisa dipadamkan setelah satu jam kemudian setelah 11 unit pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba di lokasi dan memadamkan api.

Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara.

(Arief Setyadi )

      
