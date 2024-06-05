Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Perbaikan Rel, Perjalanan KRL Tertahan di Stasiun Palmerah-Kebayoran Pagi Ini

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |08:09 WIB
Ada Perbaikan Rel, Perjalanan KRL Tertahan di Stasiun Palmerah-Kebayoran Pagi Ini
Penumpukan penumpang di Stasiun Kebayoran (Foto: Damma Mita Elanur)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan Kereta Rel Lstrik (KRL) relasi Rangkasbitung-Tanah Abang terganggu pagi ini, Rabu (05/06/2024).

Dari pantauan di lokasi, kereta tertahan lama di Stasiun Kebayoran. Penumpang pun mengeluhkan tertahannya laju kereta karena bersamaan dengan jam masuk kerja.

PT KCI melalui media sosial resminya mengungkapkan bahwa gangguan tersebut akibat adanya perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran.

"Terdapat perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, saat ini dalam penanganan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun X @CommuterLine.

Hingga berita ini dinaikan, beberapa KRL tertahan di antara Stasiun palmerah dan Stasiun Kebayoran.

(Khafid Mardiyansyah)

      
