KRL Tertahan Akibat Perbaikan Rel di Kebayoran Kembali Bisa Melintas dengan Kecepatan Terbatas

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengonfirmasi perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah dan Stasiun Kebayoran telah rampung. Namun, perjalanan KRL belum pulih sepenuhnya.

"Info Lanjut perjalanan Commuter Line di lokasi dapat dilalui dengan kecepatan terbatas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun X @CommuterLine.

Diketahui, Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Rangkasbitung-Tanah Abang terganggu pagi ini, Rabu (05/06/2024).

Dari pantauan di lokasi, kereta tertahan lama di Stasiun Kebayoran. Penumpang pun mengeluhkan tertahannya laju kereta karena bersamaan dengan jam masuk kerja.

"Sempat ada kereta tertahan di Stasiun Kebayoran, sampai jalur 2 dan 3," kata warga yang ada di lokasi Damma Mita Elanur.

PT KCI melalui media sosial resminya mengungkapkan bahwa gangguan tersebut akibat adanya perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran.

"Terdapat perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, saat ini dalam penanganan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," .

(Khafid Mardiyansyah)