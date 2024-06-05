Kronologi Kasus Dugaan Penipuan yang Seret Tiko Suami BCL

JAKARTA - Suami artis Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Aryawardhana dipolisikan oleh mantan istrinya, AW, atas dugaan penipuan Rp6,9 miliar. Polisi menyebut kasus itu berawal dari penanaman modal perusahaan di bidang makanan.

"Pelapor adalah komisaris, terlapor adalah direktur. Berdasarkan peristiwa yang dilaporkan mereka berada di dalam sebuah perusahaan, ada penanaman modal di sana," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (5/6/2024).

Perusahaan yang berupa restoran itupun beroperasi. Seiring berjalannya waktu, pelapor memukan adanya selisih uang.

Namun, untum jumlahnya, Ade belum bisa menyampaikan. Sebab, perihal itu masih dalam penyidikan.

"Kemudian ada selisih, selisih uang ya. Kami tidak dapat sebutkan karena ini adalah pelaporan nanti ini yang masih didalami," sebutnya.