Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Tertahan Imbas Perbaikan Rel di Kebayoran, Penumpang: Kasihan Pagi-Pagi Jadi Pepes

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |09:09 WIB
KRL Tertahan Imbas Perbaikan Rel di Kebayoran, Penumpang: Kasihan Pagi-Pagi Jadi Pepes
A
A
A

JAKARTA - Sebuah rel kereta KaI Commuter yang berada di jalur Palmerah menuju Kebayoran Lama dikabarkan mengalami rusak, Rabu (5/6/2024). Akibatnya penumpang membludak tak dapat terhindar.

Dilansir dari akun Twitter KAI Commuter mengatakan saat ini tengah dilakukan perbaikan atas peristiwa patahnya res tersebut.

"Terdapat perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, saat ini dalam penanganan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun Twitter KAI Commuter.

Akibat peristiwa tersebut membeludak di sejumlah stasiun. Masyarakat mengeluhkan karena perbaikan dilakukan pada pagi hari di saat jam berangkat bekerja.

"Hadeuuh pantesan! ke depannya semoga pemeriksaannya / maintenance-nya lebih prepare lagi ya min biar bisa ngga dadakan nanganinya, apalagi di waktu-waktu sibuk. kesian yang pagi-pagi udah jadi pepes min," kata pengguna akun @siti..r mengomentari Twitter KAI Commuter.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187323//viral-5KTh_large.jpg
Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186561//kai-Y7PH_large.jpg
7 Fakta Viral Tumbler Hilang di KRL Berujung Dipecat, Anita dan Alvin Bertemu Argi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186444//krl-FyMK_large.jpg
4 Fakta Dirut KCI Diganti di Tengah Kasus Tumbler KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186478//kai-kz2V_large.jpg
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai KAI? Ternyata Segini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492//krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186430//argi-xfrp_large.jpg
Dirut KAI Pastikan Argi Tetap Karyawan Meski Jadi Sorotan Kasus Tumbler KRL
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement