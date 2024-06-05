KRL Tertahan Imbas Perbaikan Rel di Kebayoran, Penumpang: Kasihan Pagi-Pagi Jadi Pepes

JAKARTA - Sebuah rel kereta KaI Commuter yang berada di jalur Palmerah menuju Kebayoran Lama dikabarkan mengalami rusak, Rabu (5/6/2024). Akibatnya penumpang membludak tak dapat terhindar.

Dilansir dari akun Twitter KAI Commuter mengatakan saat ini tengah dilakukan perbaikan atas peristiwa patahnya res tersebut.

"Terdapat perbaikan rel di antara Stasiun Palmerah-Kebayoran, saat ini dalam penanganan petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun Twitter KAI Commuter.

Akibat peristiwa tersebut membeludak di sejumlah stasiun. Masyarakat mengeluhkan karena perbaikan dilakukan pada pagi hari di saat jam berangkat bekerja.

"Hadeuuh pantesan! ke depannya semoga pemeriksaannya / maintenance-nya lebih prepare lagi ya min biar bisa ngga dadakan nanganinya, apalagi di waktu-waktu sibuk. kesian yang pagi-pagi udah jadi pepes min," kata pengguna akun @siti..r mengomentari Twitter KAI Commuter.

(Khafid Mardiyansyah)